- Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Azerbaycan'a 6 tır yardım - Son Dakika

- Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Azerbaycan'a 6 tır yardım

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'a Karabağ zaferi vesilesiyle 6 tır yardım gönderdi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Azerbaycan'a gönderilen tırların içerisinde gıda, oyuncak ve çeşitli tıbbi malzemeler yer aldı. Azerbaycan'a destek olmak adına gönderilen tırlar "Kardeş çetin günde çağırılmadan gelendir" yazılı pankartlarla uğurlandı.

Tırların Azerbaycan'a yola çıkmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen uğurlamada konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şunları kaydetti:

"Çok kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bu günümüzü hayırlı eğlesin. Ne kadar şükretsek azdır ki 28 yıl sonra Karabağ özgürlüğüne kavuştu. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizi, şehit yakınlarımızı, gazilerimizi yalnız bırakmamak için buradan onlara önce sevgimizi muhabbetimizi gönderiyoruz. Tırlarımızla da ihtiyaç malzemeleri göndererek Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu bir kez daha göstermeye çalışıyoruz. Azerbaycan ve Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu göstermek için tırlarımız yola çıkıyor inşallah. Azerbaycanlı kardeşlerimizle dostluk bağlarımızı güçlendirmek, tek millet iki devlet olduğumuzu vurgulamak, sevinç zamanlarında da yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından hayırsever milletimizin destekleriyle hazırlanan ve gıda oyuncak ve tıbbi malzemelerin yer aldığı altı tırı dualarla inşallah uğurluyoruz."

"Milletimizin hediyesi kardeşlerimizin, çocuklarımızın yüzünde tebessüme dönüşecek"

Tırların yardımdan öte kardeşlik taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milletimizin hediyesi kardeşlerimizin, çocuklarımızın yüzünde tebessüme dönüşecek inşallah. Özellikle oyuncak hediyelerimizle yavrularımızın mutluluğuna ortak olmak istiyoruz. Bu malzemeleri bir hediye olarak gönderiyor, kazanılan zaferle kardeşlerimizin sevincine ortak olmak istiyoruz. Tırlarımızın üzerinde yazan cümle gerçekten çok anlamlı 'Kardeş çetin günde çağırılmadan gelendir'. İşte bu sloganla yola çıkan ve yükü kardeşlik olan tırlarımızın inşallah selametle Azerbaycan'a ulaşacaktır. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimiz baş tacımızdır. Türkiye'den yalnızca ihtiyaç malzemelerini değil, aynı zamanda 84 milyon Türk milletinin sevgisini muhabbetini gönderiyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

"Karabağ'ın her karış toprağın inşallah kıyamete kadar ezanlar yükselecek"

Karabağ'daki camilerin tamir edileceğini belirten Başkan Erbaş, "Birliğimizi beraberliğimizi daim eğlesin. İnşallah Karabağ'da camilerimiz tamir edilecek, ezan seslerimiz yükselecek, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' dediği gibi Karabağ'ın her karış toprağın inşallah kıyamete kadar ezanlar yükselecek. Azerbaycan bayrağı kıyamete kadar Karabağ topraklarının üstünde dalgalanacaktır. Tekrardan hayır sahiplerimize vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ülkemizdeki tüm hayır kurumları sivil toplum kuruluşları her zaman yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Tırlarımızın hayırla Azerbaycan'a ulaşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.