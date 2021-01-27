Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Berhan Şimşek'e yalanlama - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Berhan Şimşek'e yalanlama
27.01.2021 15:12
Diyanet İşleri Başkanlığı, 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığına dair iddiasının asılsız olduğunu ve kendisi hakkında yasal yollara başvurulacağını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığına dair iddiasının asılsız olduğunu ve kendisi hakkında yasal yollara başvurulacağını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eski Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir televizyon programında Diyanet İşleri Başkanlığımızın hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığına dair iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Her cuma camilerde irad edilen hutbelerimiz, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz" denildi.
(İHA)
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