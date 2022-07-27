Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva! - Son Dakika
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Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!

27.07.2022 12:08

Son dönemde yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın danışma organı Din İşleri Yüksek Kurulu, 'İslam dininin alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı' paylaştığı hadisle ifade etti.

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ticarette kâr haddi var mı?" sorusuna son dönemde fiyatlarda yaşanan artışlara değinerek hadisle cevap verdi.

"İSLAM DİNİ, ALIM SATIM AKİTLERİNDE KESİN BİR KAR HADDİ KOYMAMIŞTIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken bir hadis paylaştı. "Ticarette kâr haddi var mı?" sorusu üzerine verilen fetvada, "İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı" belirtildi.

KAMU OTORİTESİNİN FİYATLARA MÜDAHALE ETME YETKİSİNİN OLDUĞU DA VURGULANDI

Öte yandan fetvada, piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yetkisinin olduğu da vurgulandı.

Paylaşılan fetvada yer alan Hadis-i Şerif şu şekilde; "Konuyla ilgili olarak Allah Resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur, 'Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem."

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SON DAKİKA: Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva! - Son Dakika
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