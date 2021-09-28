Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğuna dair fetva verdiği iddiası - Son Dakika

Açıklamanın devamında "Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır." denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı , sosyal medyada yayılan iddialar sonrası, Din İşleri Yüksek Kurulu 'nun "yapay etin caiz olduğuna dair" herhangi bir fetvası olmadığını açıkladı.

Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi

Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum