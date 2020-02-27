Diyanet İşleri Başkanlığı: "(Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması) Suudi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı: '(Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması) Suudi... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı: "(Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması) Suudi...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı: "(Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması) Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığı:

Diyanet İşleri Başkanlığı: "( Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması) Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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