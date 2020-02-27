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Diyanet İşleri Başkanlığı: "(Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması) Suudi...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı: "(Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması) Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı: "( Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması) Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır." - ANKARA
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