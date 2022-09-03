Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Muş'ta yapıldı - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Muş'ta yapıldı

03.09.2022 19:10
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Muş'ta yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Erkek Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Muş'ta gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Erkek Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Muş'ta gerçekleştirildi.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca, Zafer Mahallesi'ndeki Salih-Muhlise Çağlayan Camisi'nde yapılan yarışmaya 9 din görevlisi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan yarışmanın jüriliğini Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Osman İyişenyürek, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Davut Kaya, İbrahim Noğman ve Salih Akyüz yaptı.

Yarışmada Erzurum'dan Burhan Bozkurt birinci, Trabzon'dan Muhammed Saka ikinci, Kastamonu'dan Esat Tuna üçüncü oldu.

Dereceye giren din görevlilerine törenle hediyeleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Vali Vekili Hasan Taş, "Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın resulünün sünnetini hayatımızın merkezine devamlı yerleştirmemiz lazım. Bizlerin ve insanlığın kurtuluşu ancak Kur'an-ı Kerim'i takip ettikleri zaman olur. Bu yarışmaların en güzelini ilimizde düzenledik. Emeğin geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

İl Müftüsü Demir ise caminin tamamen dolmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yarışmada birinciler arasından birinciyi seçtiklerini anlatan Demir, "Ülkemizin 10 bölgesinde yarışmalar oldu. Bu 10 bölgedeki yarışmalarımızın birincilerini bugün Muş'ta ağırladık. Özellikle yarışmanın finalini Alparslan'ın diyarı, İslam'ın, Anadolu'nun kapılarının açıldığı bu güzel şehirde düzenlediği için ayrıca teşekkür ederim. Özellikle yaz Kur'an kurslarının devam etmesi gerekmektedir. Geleceğimizin hafızları, okuyucuları, mihrapta, minberde görmek istediğimiz küçücük yavrularımız arasında bir yarışma yaptık. Yarışmalarda başarılı olan çocuklarımızı ödüllendirdik. Bu yarışmaların en güzel misyonu Kur'an'ı sevdirmek." diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Bozkurt ise çok mutlu olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını belirtti.

Programa Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Yaşar Karadağ, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, İnceleme, Bozkurt, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Muş'ta yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Muş'ta yapıldı - Son Dakika
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