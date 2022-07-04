Diyanet İşleri Başkanlığı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu" düzenleyecek - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu" düzenleyecek

04.07.2022 15:49
Diyanet İşleri Başkanlığı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu" düzenleyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" ile "Mevlid-i Nebi Haftası"nı bu yıl birlikte kutlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" ile "Mevlid-i Nebi Haftası"nı bu yıl birlikte kutlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hafta kapsamında, "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu" düzenlenecek.

Ankara'da, 1-3 Ekim 2022'de düzenlenecek sempozyumla, Hz. Peygamberin davet ve irşat metodundan hareketle, toplumun ve zamanın ruhuna uygun strateji geliştirilmesi, İslam medeniyetinde caminin önemine güçlü şekilde vurgu yapılması amaçlanıyor.

Sempozyumda, "Mabet Geleneği: Tarihi, Değeri ve Dönüşümü", "Peygamberimiz ve Cami", "Peygamberimiz, Davet ve İrşat", "Tarihsel ve Modern Süreçte Davet ve İrşat", "Diyanet İşleri Başkanlığının Cami ve İrşat Hizmetleri Bağlamındaki Çalışmaları" konuları ele alınacak.

Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 29 Temmuz 2022'ye kadar mevlidinebihaftasi@diyanet.gov.tr adresine e-posta aracılığıyla gönderecek. Kabul edilen tebliğler, 15 Ağustos 2022'de açıklanacak.

Sempozyuma katılma hakkı elde edenler tebliğ metinlerini 19 Eylül 2022'de teslim edecek.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı 'Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu' düzenleyecek - Son Dakika

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