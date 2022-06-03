Diyanet İşleri Başkanlığı Umuma Açık Yerde Kurban Kesmenin Cezasını Bin 362 TL Olarak Belirledi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği'ne göre; park, bahçe, cadde ve meydan gibi uygun olmayan yerlerde kurban kesimine, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara bin 362 TL ceza uygulanacak. Önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere toplu kesimler için 131 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 3 bin 267 TL, hayvanların barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olmaması durumunda 681 TL idari para cezası verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı. Tebliğe göre ilgili mevzuat ve kurul kararlarına aykırı hareket edenlere verilecek cezalar şöyle: