Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'den İdlib için yardım - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Türkiye genelindeki 90 bine yakın camide, İdlib'deki savaş mağduru aileler için yardım toplandı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı açıklamada, dünyanın neresinde yardıma muhtaç bir insan varsa Türk milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Diyanet İşleri Başkanlığı ile yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

"Yolun İyilik Olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında cuma namazı sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerden yardım toplandığını belirten Açık, Türk milletinin mazlum ve mağdura yardım eli uzatma konusunda son derece fedakar olduğunu ve geçmişte bunun çok fazla örneği olduğunu ifade etti.

"Milletimiz İdlib'de savaştan kaçarak çadır kentlerde açlık, soğuk ve hastalıklarla mücadele eden Suriyeli mağdur ve mazlumlara sahip çıkma noktasında da duyarsız kalmadı." değerlendirmesinde bulunan Açık, camilerden toplanan yardımlarla bölgede acil olarak ihtiyaç duyulan, gıda kolisi, temizlik malzemesi, çadır, soba, yakacak, hasır, yatak, yastık, battaniye, keçe, süt, çocuk maması, konserve gıda, içme suyu, hazır yemek, çizme, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, kışlık giyecek ile çocuk, hasta ve yetişkin bezi gibi yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

Kış şartlarının ağırlaşmasıyla çadır kentlerde yaşamın her geçen gün zorlaştığını, bölgeye daha fazla yardımın ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Açık, "İnsanlar, çamur deryası içerisinde üzerlerinde giyecek kışlık kıyafetleri ve yakacakları olmadan yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'den gönderilecek her bir yardım malzemesi, onlar için çok önemli. Biz de milletimizin emanetlerini en doğru şekilde mazlum ve mağdurlara ulaştırma gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Açık, kampanyaya destek vermek isteyenlerin "YARDIM" yazıp 5601'e SMS göndererek 10 lira ya da "bagis.tdv.org" kurumsal online bağış sayfasından, bankalardan ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağışta bulunabileceklerini kaydetti.