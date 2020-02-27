Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır

6 saat önce

DİYANET İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması üzerine geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması üzerine geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan devletince, koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi amacıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda tüm ülkelerden umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur. Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakasına rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır" denildi.ANKARA,


Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
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