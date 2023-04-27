Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 bin 538 personel alımı yapıyor! İşte meslekler ve başvuru şartları - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 bin 538 personel alımı yapıyor! İşte meslekler ve başvuru şartları

27.04.2023 13:04
Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 bin 538 personel alımı yapıyor! İşte meslekler ve başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularla Diyanet İşleri Başkanlığı'na aşçı, temizlik görevlisi, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adayların, ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en düşük 50 puan almış olması gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 4 bin 538 sözleşmeli personel alınmasına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

1837 KORUMA GÖREVLİSİ ALINACAK

Yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 235'i kadın, 444'ü erkek 679 aşçı, 1118'i kadın, 853'ü erkek toplam 1971 temizlik personeli, 746'sı kadın, 1091'i erkek olmak üzere de toplam 1837 koruma ve güvenlik görevlisi ile 51 şoför alımı yapılacak.

EN AZ 50 PUAN ŞARTI

Adayların 2022 yılı KPSS (B) grubundan, ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan alması gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 MAYIS

Başvurular ise 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Beşiktaş 1903: Kesin adaletli bir işe alım olur!!! Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Enseler biraz daha kalınlaşır artık :)) ulan bir zayıf din görevlisi görmedim bu güne kadar :) Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Murat Başkal: Demekki hala kafan almıyor Allah cc yolunda olanın derdi islam olanın dünyasıda rahat olduğunu üç kuruş parası bereketli oluyor din düşmanı değilseniz islam karşıtı olduğunuzu düşünüyorum papaz olsa önünüzü iliklersiniz diye düşünüyorum 0 0 Yayından Kaldır
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