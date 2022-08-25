Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "İmamlar seçim için sahada" iddiasına cevap - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "İmamlar seçim için sahada" iddiasına cevap

25.08.2022 00:21
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "İmamlar seçim için sahada" iddiasına cevap

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yer alan "İmamlar seçim için sahada" haberi özelinde açıklama yaptı. Başkanlık, gerçekleştirilen istişare toplantısında imamlardan seçimle ilgili bir talepte bulunulmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bir gazetede yer alan "İmamlar seçim için sahada" haberine ilişkin yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2022 tarihinde Ankara'da Başkanlık yerleşkesinde başkanlık yöneticileri ile il müftülerinin katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlendiği hatırlatılarak, toplantının seçimle ilgili yapıldığı ve müftülerden seçim öncesi sahaya inilmesi istendiği iddiaları yalanlandı.

"HUKUKİ ADIMLAR ATILACAK"

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Toplantıda ağırlıklı olarak yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce Kur'an Kurslarımızın sorunları görüşülmüş, ayrıca başkanlığımız yayınlarının toplumumuzun geniş kesimlerine ulaştırılması hususu değerlendirilmiştir. Yine aynı toplantıda başkanlığımız ile il müftülüklerimiz arasındaki koordinasyonun artırılması da müzakere edilmiştir. Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa başında hazırlandığı açık olan bu haberle ilgili hukuki girişimler başlatılacaktır."

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