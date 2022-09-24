Şırnak'ta "Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta "Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" yapıldı

24.09.2022 14:10
Şırnak'ta "Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Şırnak'ta gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Şırnak'ta gerçekleştirildi.

Bölgelerinde birinci olan 7 hafızın katıldığı final yarışması, Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Yaşar Çuhadar'ın komisyon başkanlığında yapılan yarışma, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Jüri üyelerinin, ezber, tecvid bilgisi ve güzel okuma gibi kriterlere göre değerlendirmede bulunduğu yarışmada, Kahramanmaraş'tan Yusuf Eren Gülmez birinci, İstanbul'dan Abdulsamet Gün ikinci olurken, Elazığ'dan Muhammed Mustafa Selami üçüncülük elde etti.

Programa katılan Vali Osman Bilgin, 7 bölge birincisi hafızı kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bilgin, "Yüce Allah hafızlarımızın sayısını artırsın. Allah bugünün insanlığının içinde bulunduğu durumdan kurtaracak, güzel insanları yani Anadolu'nun topraklarının Mevlana'sı, Yunus Emre'si, Hacı Bektaşi Veli'si, Veysel Karani'si yapsın. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Komisyon Başkanı Yaşar Çuhadar da Diyanet İşleri Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her yıl Kuran kurslarında hafızlık yapanlara yönelik hafızlık yarışması yapıldığını belirtti.

Öğrencilerin bağlı oldukları ilçe ve illerde dereceye girdikten sonra bölgeler arası yarıştığını, bugün de 7 bölge birincisinin Şırnak'ta olduğunu belirten Çuhadar, yarışmaya katılan hafızları tebrik etti.

Vali Bilgin ve diğer katılımcılar, dereceye girenlere ödüllerini, diğer yarışmacılara da katılım belgesi ve hediye verdi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İl Müftüsü Ahmet Dilek ve diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 'Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta "Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" yapıldı - Son Dakika
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