Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle...
Son Dakika Güncel Haber

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle...

30 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle namazını müteakip her ilde bir camide gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle..., System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle namazını müteakip her ilde bir camide gıyabi cenaze namazı kılınacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Muhammed Mursi, Cumhurbaşkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı! Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez! İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 23:08:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]