Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle...
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Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle namazını müteakip her ilde bir camide gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için, yarın öğle namazını müteakip her ilde bir camide gıyabi cenaze namazı kılınacak. - ANKARA
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