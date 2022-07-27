Ramazanoğlu Camisi'nde "2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla yapılan yarışmaya, Adana, Osmaniye , Hatay , Mersin , Kahramanmaraş , Karaman ve Kilis 'te il birincisi olan kişiler katıldı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali yapıldı - Son Dakika

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