Adana'da "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali yapıldı - Son Dakika
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Adana'da "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali yapıldı

27.07.2022 16:24
Adana'da "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelinde düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali Adana'da gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelinde düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali Adana'da gerçekleştirildi.

Ramazanoğlu Camisi'nde "2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla yapılan yarışmaya, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Karaman ve Kilis'te il birincisi olan kişiler katıldı.

Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Mersin'den Mahmut Turan birinci, Adana'dan Ömer Faruk Bolat ikinci, Kahramanmaraş'tan İsa Ceviz üçüncü oldu.

Turan, 17 Ağustos'ta Giresun'da düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışmacılara Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının yayınları hediye edildi.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali yapıldı - Son Dakika
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