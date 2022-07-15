Diyanet İşleri Başkanlığında 15 Temmuz köşesi oluşturuldu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığında 15 Temmuz köşesi oluşturuldu

15.07.2022 11:54
Diyanet İşleri Başkanlığında 15 Temmuz köşesi oluşturuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan Diyanet personelinin anısı, Diyanet İşleri Başkanlığı binasında oluşturulan köşede yaşatılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan Diyanet personelinin anısı, Diyanet İşleri Başkanlığı binasında oluşturulan köşede yaşatılacak.

Başkanlığın giriş katında kurulan köşenin açılışı için düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz 2016'da yaşananların darbe teşebbüsünden öte işgal girişimi olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan köşenin 15 Temmuz şehit ve gazilerinin unutulmaması için oluşturulduğunu belirten Erbaş, onları unutmalarının zaten mümkün olmadığını ifade etti.

Erbaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülke genelinde 251 kişinin şehitlik, 2 bin 196 kişinin gazilik mertebesine ulaştığını, şehitlerden 3'ünün, gazilerden de 94'ünün Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olduğunu kaydetti.

Türk milletinin şehitlik ve gaziliği hayatının bir parçası olarak gördüğünü dile getiren Erbaş, "Bir millet şehitlik ve gaziliği hayatının bir parçası olarak görür, hazmeder, bununla yaşarsa o millet Allah'ın izniyle düşmez. İşte düşmedi sizlerin sayesinde. O gece saat 00.13'te ülkemizin 90 bin camisinden yükselen selalar, vatan hainlerini, işgal güçlerini püskürtme noktasında en büyük vasıta oldu." diye konuştu.

Erbaş, açılışı yapılan köşenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Bu mekanımızın, ulvi kavramlar olan şehitlik ve gaziliğin her zaman kalbimizde diri olmasına, bu mekanı gezen gençlerin, çocukların yüreklerinde şehitlik ve gazilik kavramlarının yeşermesine, yaşamasına katkı sağlamasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Program, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığında 15 Temmuz köşesi oluşturuldu - Son Dakika

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