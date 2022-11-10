Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Bizlere düşen görev ecdadımızın uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmaktır - Son Dakika
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Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Bizlere düşen görev ecdadımızın uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmaktır

10.11.2022 09:46

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, "Kutlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen görev; ecdadımızın uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilmek için gayret göstermektir" ifadelerini kullandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıldönümünde tüm yurtta özlem ve minnetle anılıyor.

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı da, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı; "Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı vefatının 84. yılında saygı ve minnetle anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.

"BİZLERE DÜŞEN GÖREV MEDENİYET DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Kutlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen görev; ecdadımızın uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilmek için gayret göstermektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Bizlere düşen görev ecdadımızın uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmaktır - Son Dakika

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