Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıldönümünde tüm yurtta özlem ve minnetle anılıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı da, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı; "Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı vefatının 84. yılında saygı ve minnetle anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.
Kutlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen görev; ecdadımızın uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilmek için gayret göstermektir" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Bizlere düşen görev ecdadımızın uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmaktır - Son Dakika