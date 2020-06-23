Diyanet İşleri Başkanlığından 2020 yılı hac ibadetiyle ilgili açıklama - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığından 2020 yılı hac ibadetiyle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın korona virüs (Covid-19) nedeniyle aldığı hac ibadetiyle ilgili karar üzerine, 2020 yılında hacca gitmek için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının kura haklarının 2021 yılına kurasız olarak devredileceğini ve kesin kayıt ücretlerinin iade...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın korona virüs (Covid-19) nedeniyle aldığı hac ibadetiyle ilgili karar üzerine, 2020 yılında hacca gitmek için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının kura haklarının 2021 yılına kurasız olarak devredileceğini ve kesin kayıt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu.

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Diyanet İşleri Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için ülkemizden 2 milyon 298 bin 800 vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile 2020 yılında hac farizasını yerine getirecek 83 bin 430 vatandaşımızın isimleri belirlenmiştir. 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtlar yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, dünya sağlığını etkileyen Covid-19 salgını sebebiyle hac ibadetinin bu yıl eda edilememe ihtimalini dikkate alarak 2. ve 3.taksitlerini ertelemiştir" ifadeleri kullanıldı.


"2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek"


Diyanet İşleri Başkanlığının gelişmeleri başından beri yakından takip edip, bu çerçevede başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:


"Başkanlığımız, şartların olumlu yönde düzelme ihtimalini dikkate alarak acele bir karar vermemiştir. Covid-19 salgın tehlikesinin hala devam etmesi nedeniyle Suudi Arabistan dün yaptığı açıklamayla, 2020 yılı hac ibadetini sadece Suudi Arabistan sınırları içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla, sosyal mesafe ve salgından korunma yöntemleri dikkate alınarak yapılacağını, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur. Bu çerçevede Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda; 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Koronavirüs, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığından 2020 yılı hac ibadetiyle ilgili açıklama - Son Dakika

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