Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, "30 Ağustos Zaferi, milletçe kenetlendiğimizde, şuur, azim, sabır ve kararlılıkla mücadele ettiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin en açık göstergesidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda, "Aziz milletimizin büyük bir cesaret, asalet ve adalet ile inancı, vatanı, değerleri ve özgürlüğü uğruna şanlı bir mücadeleyle tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümünü idrak etmenin onur ve heyecanını yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğini, semaları süsleyen şanlı bayrağımızın asla indirilemeyeceğini ve gök kubbeyi çınlatan ezan seslerinin asla dindirilemeyeceğini bütün dünyaya ilan eden bir diriliş fermanıdır" ifadelerine yer verildi.

"30 AĞUSTOS ZAFERİ, ELBETTE BUGÜNE DAİR BİZLERE OLDUKÇA ÖNEMLİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR YÜKLEMEKTE"

30 Ağustos Zaferi'nin sağlam iman, salih amel ve güzel ahlakı kuşanarak yeryüzünde adalet, barış ve huzurun egemen olması gayesiyle din, iman, millet, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda edenlerin tarih sahnesinde ölümsüzleştikleri eşsiz bir destan olduğunun belirtildiği mesajda şunlar kaydedildi:

"Bu da açıkça göstermektedir ki, tarihimize mührünü vuran bu asil mücadele ve direnişte milletimizin en büyük dayanağı ve gücü, Allah'a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı ve değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olmuştur. Büyük bir inancın, azmin, fedakarlığın, umudun ve yeniden dirilişin sembolü olan 30 Ağustos Zaferi, elbette bugüne dair bizlere oldukça önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Dolayısıyla, bu coğrafyada bir asır önce nelerin yaşandığını, niçin İstiklal mücadelesinin yapıldığını ve nihayetinde zaferin nasıl elde edildiğini bütün yönleriyle derinlemesine okumak, zaferin arka planındaki yüksek inanç, teslimiyet, şuur, mana ve ruhu anlayıp kavramak, uğruna milli mücadele verdiğimiz değerleri diri tutarak nesillerimize anlatmak bizim en önemli görevlerimizdendir. Bu meyanda, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, söz konusu değerleri koruyan ve yaşatan bir bilince sahip olmak, her daim milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan bizlerin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur. Nitekim 30 Ağustos Zaferi, milletçe kenetlendiğimizde, şuur, azim, sabır ve kararlılıkla mücadele ettiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin en açık göstergesidir."

"CANLARINI FEDA EDEN TÜM ŞEHİTLERİMİZE VE AHİRETE İRTİHAL EDEN GAZİLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Mesajın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyoruz. Geçmişten bugüne dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezan ve bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz."

(İHA)