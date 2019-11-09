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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığından Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığından Atatürk'ü Anma Günü mesajı

7 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından Atatürk'ü Anma Günü mesajı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:


"Allah'ın en güzel şekilde yarattığı ve üstün kabiliyetlerle donattığı insanın, dünyadaki varlık gayesi, Alemlerin Rabbine iman ederek yeryüzünün imar ve ıslahı için çalışmaktır. Elbette her canlı ölümlüdür ve tüm insanlar için kalıcı mekan ahiret yurdudur. Tarih boyunca bu inanç ve gaye ile ömrünü hak, hakikat, hürriyet, adalet, ezan, bayrak gibi mukaddes değerler uğrunda mücadele ederek ve iyilik yolunda çalışarak geçiren nice örnek ve önder insan gelip geçmiştir. Bize düşen, onların milletimize emanet ettikleri ve insanlık için bıraktıkları güzel eserlere sahip çıkmaktır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyor; vatanımızı işgal etmek isteyen düşman güçlere karşı destansı bir mücadele ile istiklalini ve istikbalini koruyan aziz milletimizin her bir şehidini ve gazisini minnetle yad ediyoruz." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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