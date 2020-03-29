Diyanet İşleri Başkanlığından,

Diyanet İşleri Başkanlığı, dijital arşivinde bulunan kitaplarla ilgili çıkan haberlerle ilişkin açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, dijital arşivinde bulunan kitaplarla ilgili çıkan haberlerle ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Mahremiyet, insanlar arasındaki sınırları ve dokunulmazlıklarla ilgili hakları ifade eden dini bir kavramdır. İslam dini, birbirleriyle evlenmelerine engel olmayan yetişkin kadın ve erkeğin beden mahremiyeti sınırlarına dikkat edecek şekilde davranmalarını öngörmüştür. Muhatabı rahatsız edecek ölçüdeki söz ve bakışların yasak olması da bu sınırlar arasında yer alır. Bu bağlamda 'mahrem' ifadesi, İslam hukukuna ait bir terim olup, günlük dildeki kullanımıyla karıştırılmamalıdır. İslam alimleri, günlük hayatta muhatapların haklarına saygı açısından dikkat edilmesi gereken mahremiyet sınırlarının, evlenme niyeti taşıyan kadın ve erkek arasında da geçerli olduğunu belirtir. Diğer yandan Hz. Peygamber, evlenme kararı alan bazı sahabilerden eş adaylarını görmelerini istemiştir ve buna dayanarak İslam alimleri helal-haram sınırlarına riayet edilecek biçimde görmeyi ve görüşmeyi tavsiye etmiştir. Dolayısıyla söz konusu haberlerde geçen 'fikir verecek ölçüde mahrem yerlerine bakmak' ifadesi, günlük kullanımın aksine, birbirlerini yakından görebilirler anlamına gelmekte, kesinlikle sınır aşımı manası taşımamakta, aksine dini ölçüleri hatırlatmaktadır. Birbirini görmeden ve gönül rızası oluşmadan yapılacak bir evliliğin olumsuz sonuçları dikkate alındığında, maksat rahatlıkla anlaşılacaktır" denildi.

(İHA)