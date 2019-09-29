Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt
Son Dakika Genel Haber

Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt Erbaş Türkiye Diyanet Vakfı Rize Nejdet Kart Ortaöğretim Erkek Yurdu'nun açılışına katıldıRİZE - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt

Erbaş Türkiye Diyanet Vakfı Rize Nejdet Kart Ortaöğretim Erkek Yurdu'nun açılışına katıldı

RİZE - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye'de hafızlara yönelik ilk proje yurdu olan Türkiye Diyanet Vakfı Rize Nejdet Kart Ortaöğretim Erkek Yurdu'nun açılışına katıldı.

Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde yapımı tamamlanan yurdun açılış töreninde açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençlere verdikleri öneme değindi. Prof. Dr. Erbaş, "Bundan beş-altı ay önce tüm müftülüklerimize bir proje gönderdik. Projenin adı şu; Gençliğe Değer Projesi. İşte Rizemizde müftümüz her 10 genci bir imama zimmetliyor. Bu imamımız o 10 gençle ilgilenecek. Diyelim imamımız bir köyde kalıyor, o köyde genç var mı yok, ne yapacak haftanın 2 günü Rize'ye inecek. 2 gün kendisine zimmetlenen üniversite öğrencisi olabilir, lise öğrencisi olabilir, kendisine zimmetlenen bu öğrencilerle camide buluşacaklar bir vakitte, orada sohbetler edecek, imamımız onlara sohbet edecek, onlarla gidip bir yemek yiyecek. Haftada 2 gün alıp onları müftülüğe götürecek, müftülüğü tanıtacak, camilerimizi tanıtacak. 1 yıl boyunca haftada 2 gün bu gençlerimizle imamımız beraber olacak. Öyle yatmak yok, köyde nasıl olsa kimse yok. Biz buna müsaade etmiyoruz, gelecek şehre inecek, gençlere sahip çıkacak. Asgari 10 diyoruz ama öyle imamlarımız var ki hocam diyor ben 100 öğrenciyle ilgileniyorum, ben 800 gençle ilgileniyorum diyen imamlarımız var elhamdülillah. Allah onlardan razı olsun ama biz diyoruz ki en az 10 kişiyle herkes ilgilensin. Bu da asgari 1 buçuk milyon kişi yapar yılda. 2 yılda 3 milyon. Biz eğer bunları dikkate almazsak gençlerimiz elimizden kayıp gider" dedi.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, eski Milletvekili Abdulkadir Kart ve açılışa katılan protokol ve öğrencilerle birlikte açılış kurdelesi kesildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en talihsiz adamı Antalyalı Ersin: 2 kez askerlik yaptım
Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu! Göğsünü eliyle kapattı Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır Deprem uzmanı Ersoy: Artçılar 1 ay daha devam edebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 16:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]