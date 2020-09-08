Diyanet İşleri Başkanlığından Heybeliada'daki araziye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeniden bir pandemi hastanesi inşası planlanması halinde Heybeliada'daki araziyi iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazır olunduğunu bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında Diyanet İşleri Başkanlığına 2018'de tahsis edilen İstanbul Heybeliada'daki araziyle ilgili haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Haberlere konu edilen alanların, 2005'te Sağlık Bakanlığına bağlı Sanatoryumun kapanmasının ardından 13 yıl boş kaldığı, bu sürenin ardından 2018'de Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildiği belirtilen açıklamada, başkanlığa bir pandemi hastanesi değil, son olarak Sanatoryum olarak kullanıldıktan sonra kapatılarak Milli Emlak Genel Müdürlüğüne iade edilen ve üzerinde kullanılamaz durumdaki binaların bulunduğu bir alanın tahsis edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu 200 dönümlük alanın Sanatoryum binasının da içinde olduğu yaklaşık 134 dönümlük bölümünün tahsisinin Başkanlığın görüşü doğrultusunda 2019'da Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kaldırıldığı bildirildi.

Halen Başkanlığa tahsisli yaklaşık 60 dönümlük alanda, harabe durumdaki Sanatoryumun idari hizmet binaları olarak kullanılan yerlerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı medya kuruluşlarınca iddia edildiği gibi söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada'daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir.

Başkanlığımız Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde birçok ilimizde eğitim tesislerini Sağlık Bakanlığımızın kullanımına açmış ve 150 bin civarında personelimizle her türlü desteği vermeye gayret etmiş, bundan sonra da devam edecektir. Öte yandan salgınla mücadele kapsamında Heybeliada'ya yeniden bir pandemi hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır."