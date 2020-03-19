Diyanet İşleri Başkanlığından korona virüs genelgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığından korona virüs genelgesi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığından korona virüs genelgesi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı kişilerin camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiğini belirterek, il müftülüklerine cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması ve cuma namazı için sala okunmaması talimatını verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından korona virüs genelgesi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı kişilerin camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiğini belirterek, il müftülüklerine cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması ve cuma namazı için sala okunmaması talimatını verdi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, "İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam'ın ana gayelerinden biridir. Nitekim, 'Def'-i mefasid, celb-i menafi'den evladır' (Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir) şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Devletimizin yeni tip korona virüsle mücadele amacıyla almış olduğu tedbirler kapsamında Başkanlığımız tarafından din hizmetlerinin icrası ile ilgili ilgi (a) ve (b) yazılar ile bir dizi tedbir alındığı bilinmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur" denildi.


Ancak niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği kaydedilen genelgede, "Bu minvalde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:24 Kaynak: İHA

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