Diyanet İşleri Başkanlığından 'Kurban Tebliği'
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliğ'ine göre, kurban satış yerleri 27 Temmuz itibarıyla hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvanların satış yerlerine girişine izin verilmeyecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:12
'nın 2019 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliğ'ine göre, kurban satış yerleri 27 Temmuz itibarıyla hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvanların satış yerlerine girişine izin verilmeyecek.
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