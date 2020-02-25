Diyanet İşleri Başkanlığından o iddialara yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığından o iddialara yanıt - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığından o iddialara yanıt

7 saat önce

Diyanet işleri Başkanlığından yapılan açıklamada eğitim seminerlerine 20 milyon TL harcandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından o iddialara yanıt, System.String[]

Diyanet işleri Başkanlığından yapılan açıklamada eğitim seminerlerine 20 milyon TL harcandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Diyanet işleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca 40 bin personelimizin eğitimleri için 2020 yılında yolluk kaleminden tahsis edilen toplam bütçe 13 milyon 536 bin Türk Lirasıdır" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından bazı medya organlarında başkanlığın hizmet içi eğitim programlarıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hizmet iç eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir. Son günlerde bazı medya mecralarında Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmet içi eğitimleriyle ilgili çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Başkanlığımız stratejik plan çerçevesinde personelimizin yeni gelişmelere intibakları, dini ve sosyal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki yeterliklerinin artırılması, kurum aidiyetlerinin güçlendirilmesi, din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerinin sağlanması ve din istismarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla farklı alanlara yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu eğitimlere 81 şehrimizden personellerimiz katılmaktadır. Başkanlığımızca yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri, öncelikli olarak eğitim merkezlerimizde yürütülmektedir. 2019 yılının son çeyreğinden itibaren 4/B Sözleşmeli Personelimiz, eğitim merkezlerimizde Mesleğe Hazırlık Eğitimleri'ne alınmıştır. Bu nedenle yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları ile mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bazı hizmet içi eğitimler, eğitim merkezleri dışında, eğitim salonlarıyla birlikte konaklama imkanı olan, sezon dışında uygun şartlardaki mekanlar tercih edilmektedir. Zira Başkanlığımızın kampüsü içerisinde bu eğitimler için konaklama imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili haberlerde yer alan; sadece bir otelde yapılan eğitim seminerine 20 milyon Türk Lirası harcandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanlığımızca 40 bin personelimizin eğitimleri için 2020 yılında yolluk kaleminden tahsis edilen toplam bütçe 13 milyon 536 bin Türk Lirasıdır. Bu eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir.

(İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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