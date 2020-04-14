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Diyanet İşleri Başkanlığından Ramazan açıklaması
12 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanlığından, "Ramazanda sağlıklı her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farzdır.
Diyanet İşleri Başkanlığından, "Ramazanda sağlıklı her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farzdır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir." açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:18
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