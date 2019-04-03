Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanlığından Suriye'ye Ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığından Suriye'ye Ziyaret

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından inşa edilen merkezlerin açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından Suriye'ye Ziyaret, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından inşa edilen merkezlerin açılışına katıldı.

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez'de TDV tarafından inşası tamamlanan Ebu Eyüp el-Ensarı ve İmami Şatibi Kur'an kursları ile Azez Diyanet Gençlik Merkezlerinin açılışları yapıldı.

Açılış törenine Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu'yla Diyanet İşleri Başkanlığından Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bayram Demirtaş'tan oluşan heyet katıldı.

Heyet, Azez'in ileri gelenlerinden Muhammed Sukeyt Ebu Mahmut tarafından yapılan Ömer Bin Abdülaziz Camisi açılışına da katıldıktan sonra farklı yaş gruplarından 19 hafızın icazetine katılarak ziyaretlerini tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:41 Kaynak: AA

Azez, Diyanet İşleri Başkanlığı, Suriye, Güncel
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