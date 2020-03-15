Diyanet İşleri Başkanlığından umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığından umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığından umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına engel olmak için 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına engel olmak için 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, dünya genelinde görülen koronavirüsün Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla başkanlıkça birtakım tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu çerçevede umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlar için süreç içerisinde alınan tedbirler, şöyle sıralandı:

"27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. Mezkur tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır."

Süreç içerisinde umrede bulunanlara Sağlık Bakanlığınca ön görülen korunma tedbirlerine yönelik doktorlar ve görevliler tarafından bilgilendirmeler yapıldığı, ayrıca broşür ve afişler hazırlanarak dağıtıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır."

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürüttüğü vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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