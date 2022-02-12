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Diyanet İşleri Başkanlığının Kudüs turları yeniden başladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığının Kudüs turları yeniden başladı

12.02.2022 11:36
Diyanet İşleri Başkanlığının Kudüs turları yeniden başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Kudüs turları yeniden başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Kudüs turları yeniden başlatıldı.

İstanbul İl Müftülüğünce, 33 kişiden oluşan ilk kafilenin İstanbul Havalimanı'ndan Kudüs'e gidişi dolayısıyla uğurlama programı düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, Kudüs'ün manevi havasına değinerek, kafiledekilere Kudüs'e gittiklerinde İslam alemi için dua etmelerini söyledi.

Demirhan, sonra dua ederek kafileyi uğurladı.

"Peygamberler şehrini görmek istiyoruz"

4 gün sürecek Kudüs turuna katılmayı çok istediklerini anlatan 64 yaşındaki Sultan ve Ahmet Çetinkaya çifti, salgın nedeniyle ertelenen turların yeniden başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ahmet Çetinkaya, "2019'da hacca gittikten sonra umreye de gittik. 2 yıl önce Kudüs'e gitmeye niyet ettik ama bugüne nasip oldu. Kudüs peygamberler şehri olduğu için çok duyguluyum. İlk kıblemiz orası bizim. Osmanlı'nın ayak izleri var orada." dedi.

Sultan Çetinkaya, "Orası özlem yerleri. Oralar peygamberlerin şehri, gidip görmek istiyoruz. Oradakilerin yaşantılarını göreceğiz." diye konuştu.

İl Müftülüğünce düzenlenen uğurlama programının ardından kafiledekiler, pasaport işlemlerini tamamlayarak THY'nin Tel Aviv seferi ile Kudüs'e hareket etti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Havalimanı, Kudüs, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığının Kudüs turları yeniden başladı - Son Dakika


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