Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, Almanya'da imam yetiştirmeye başladı; eğitim dili Almanca

Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği (DİTİB) Almanya'da Almanca imam eğitimi vermeye başladı; programın eğitim dili Almanca.



DİTİB'in Almanya'da Almanca eğitimle ile imam yetiştirme programı bir ilk. Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinin Dahlem kentindeki eğitim iki yıl sürecek programda öncelikle 22 kişiye eğitim verilecek. Bunların 12'si kadın, 10'u ise erkek.