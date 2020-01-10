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Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, Almanya'da imam yetiştirmeye başladı; eğitim dili Almanca
6 saat önce
Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) Almanya'da Almanca imam eğitimi vermeye başladı; programın eğitim dili Almanca. Alman İç İstihbaratı’nın (BfV) yakın izlemeye aldığı DİTİB, Alman yetkililer tarafından Türkiye’ye ile yakın ilişkiler içinde olmakla suçlanıyor.
Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği (DİTİB) Almanya'da Almanca imam eğitimi vermeye başladı; programın eğitim dili Almanca.
DİTİB'in Almanya'da Almanca eğitimle ile imam yetiştirme programı bir ilk. Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinin Dahlem kentindeki eğitim iki yıl sürecek programda öncelikle 22 kişiye eğitim verilecek. Bunların 12'si kadın, 10'u ise erkek.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:51
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