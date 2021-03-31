Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut yapacak - Son Dakika

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut yapacak

31.03.2021 15:23
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut yapacak, System.String[]

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "İyilik Konutları Projesi" kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut inşa edecek.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "İyilik Konutları Projesi" kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut inşa edecek.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ile yönetim kurulu üyeleri ve dernek başkanlarından oluşan heyet, yardım faaliyetleri kapsamında, Suriye'nin Azez ve İdlib bölgelerinde Diyanet Vakfı tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.

Bölgedeki yetimhanelerde yaşayan ailelere hayırseverlerin fitre ve zekatlarını teslim eden heyet, daha sonra Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan 5 yetimhaneyi, Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren Kültür Merkezini, ihtiyaç sahibi ailelerin giyim eşyalarını karşılamak üzere kurulan "Hayır Çarşısı'nı", Diyanet Vakfı tarafından inşası devam eden imam hatip lisesini, gençlik merkezi ve kütüphaneyi ziyaret etti.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, evlerini terk etmek zorunda kalan mağdur aileler için DİTİB tarafından hayırseverlerin katkılarıyla inşası devam eden konutları yerinde görmek amacıyla İdlib'e geldiklerini söyledi.

Türkmen, Almanya DİTİB dernekleri ve hayırsever cemaati adına 6 bin konutun yapımını üstlendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İyilik Konutları Projesi kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde, içinde okul ve cami gibi ibadethane ve sosyal tesislerin de yer aldığı 800 bin konut inşaatının devam ettiğini memnuniyetle yerinde gördük. Almanya DİTİB dernekleri ve hayırsever cemaati adına 6 bin konutun yapımını üstlenmiş bulunuyoruz. Konut bölgesindeki cami ve okul inşaatını da üstleneceğiz. Hayırseverlerimizin katkılarıyla inşaatı devam eden 'İyilik Konutları'ndaki' çalışmaları yerinde gördük. İyilik hareketimize katılan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun."

Türkmen, 2018 yılında Köln DİTİB Eyalet Bölge Birliği tarafından Azez'de yaptırılan, 1800 öğrencinin eğitim gördüğü 22 derslikli ilköğretim okulunun bütün bakım, onarım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini dile getirerek, Azez'de hizmet veren gençlik merkezi ile Kur-an Kursu'nun bakım masraflarının Köln Gençlik Birliği tarafından karşılanacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, konut, İdlib, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut yapacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Bahçeli'den kendisine Bahçeli'den kendisine "halı" yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sıkıyorsa gelsin de üstümüze bassın Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu
Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti         
15:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum         
15:12
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti         
12:51
Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor         
11:56
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 15:46:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei