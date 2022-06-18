Diyanet Kardeşliği Sendikasına Yunus Aslım başkan olarak seçildi - Son Dakika
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Diyanet Kardeşliği Sendikasına Yunus Aslım başkan olarak seçildi

18.06.2022 14:48
Diyanet Kardeşliği Sendikasına Yunus Aslım başkan olarak seçildi

Din Görevlilerine kardeşlik ruhuyla hizmet vermek için kurulan ve ilk genel kurulunu Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılım sağlayan din görevlileri ile gerçekleştiren Diyanet Kardeşliği Sendikasına, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Yunus Aslım gelen başkan olarak seçildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Din Görevlilerine kardeşlik ruhuyla prensibi hedefiyle hizmet vermek için kurulan ve ilk genel kurulunu Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılım sağlayan din görevlileri ilegerçekleştiren Diyanet Kardeşliği Sendikasına gelen Yunus Aslım başkan olarak seçildi.

"HİÇBİR SENDİKANIN YAPMADIĞI PROJELERİ YAPACAĞIZ"

Diyanet Kardeşliği Sendikası Genel Başkanı Yunus Aslım yaptığı teşekkür konuşmasında,Diyanet Kardeşliği Sendikasının ana gayesinin Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan Din Görevlilerine gerek mesleki yeterliklerine katkı sağlayacak projeler ve gerekse de kültürel etkinlikler ile moral ve motivasyonu arttırıcı faaliyetler üretmek olduğunu belirterek, "Bizler bu yola çıkarken Din Görevlisi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını yakından takip ederek ve bu sıkıntıları kendi sıkıntımız gibi görüp çözüm üretmek için bu yola çıkıyoruz ve bu ilkelerini çok yakın zamanda hiçbir sendikanın yapmadığı projeleri duyuracağız" dedi.

Diyanet Kardeşliği Sendikasına Yunus Aslım başkan olarak seçildi

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Aslım sözlerini, "Bu yolda bize inanan ve yakından uzaktan Genel kurulumuza katılarak bu davayı sahiplenen yol arkadaşlarına teşekkür ediyoruz"diyerek sonlandırdı.

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