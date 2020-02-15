Diyanet madde bağımlılığına karşı savaş açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet madde bağımlılığına karşı savaş açtı - Son Dakika

Diyanet madde bağımlılığına karşı savaş açtı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Müftülük tarafından bağımlılıkla mücadele programı düzenlendi.

Diyanet madde bağımlılığına karşı savaş açtı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Müftülük tarafından bağımlılıkla mücadele programı düzenlendi.


Muratlı İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve İl Gençlik ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü'nün ortaklaşa çalışması ile gençlerle Merkez Camii'nde buluşan Müftülük görevlileri, bağımlılıkla mücadele hususunda bilgilendirmeler yaptı. Tüm ilçe imamlarının hazır bulunduğu programda, gençlerin madde bağımlılığı konusunda bilgi sahibi olmadığı görüldü.


Bağımlılıkla mücadele noktasında ciddi manada hizmetler yapıldığını, İlçe Müftülüğünün de bu anlamda iki yıla yakındır sahada birebir çalışmalar yürüttüğünü ve bu çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini söyleyen Muratlı Gençlik Koordinatörü İnanlı Mahallesi İmamı Yusuf Kızılkaya, "Katılım sağlayarak ve de faydalı bilgilerini Muratlı gençliğiyle paylaşarak bizlere destek veren, programın gerçekleşmesine vesile olan İl Gençlik ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörleri Fatih hocam ile Ramazan hocama Muratlı Gençlik Koordinatörlüğü olarak teşekkür eder, daha nice böyle programlarda bir araya gelebilmeyi Mevla'dan niyaz ederim" şeklinde konuştu.


Program sonunda ikramlarda bulunuldu. Günün anısına hatıra fotoğrafları da çektirildikten sonra etkinlik sona erdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Müftülük, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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