Diyanet "Pandemi Sürecinde Hac ve Umre Organizasyonunda Alınan Tedbirler" kitapçığı hazırladı - Son Dakika

Diyanet "Pandemi Sürecinde Hac ve Umre Organizasyonunda Alınan Tedbirler" kitapçığı hazırladı

19.10.2020 17:27
Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Pandemi Sürecinde Hac ve Umre Organizasyonunda Alınan Tedbirler" isimli kitapçık hazırlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Pandemi Sürecinde Hac ve Umre Organizasyonunda Alınan Tedbirler" isimli kitapçık hazırlandı.

Hac ve umre organizasyonlarının planlanmasında ve icrasında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yapılanları kamuoyunun bilgisine sunmak amacıyla hazırlanan kitapçıkta, alınan tedbirler, umreden dönenlerin karantina süreçleri, hac için kayıt yaptıranlara yönelik uygulamalar yer aldı.

Kitapçıkta, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Umreden dönüşler Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hızla planlanmıştır. Önceden umre ibadeti yapmak için kayıt yaptıran ama salgın sebebiyle umreye gidemeyen vatandaşlarımızın, özellikle 65 yaş üstü ve sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ücret iade işlemleri evlerine hizmet götürülerek gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında hac ibadetinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Suudi Arabistan'ın ilgili makamları ve İslam ülkeleri Hac ve Umre Bakanları/Diyanet İşleri Başkanları ile istişarelerde bulunulmuştur. Salgının bu şekilde seyretmesi halinde hac ibadetinin yapılamayacağı öngörülerek hac ücretlerinin 2. ve 3. taksitleri ertelenmiş, hacı adaylarının ve hacı adaylarına rehberlik yapacak görevlilerimizin eğitimleri iptal edilmiştir."

Kitapçıkta, Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlere dair yayımlanan genelgelere, hazırlanan afiş ve broşürlere, mart ayında umreden dönen vatandaşların takibi ve karantina süreçlerine, resmi makamlarla gerçekleştirilen görüşmelere dair bilgi ve belgelere de yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Umre, Hac, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet 'Pandemi Sürecinde Hac ve Umre Organizasyonunda Alınan Tedbirler' kitapçığı hazırladı - Son Dakika

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