Üye Girişi
Diyanet, Peygamber efendimize yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açılan profesöre tepki gösterdi - Son Dakika

Diyanet, Peygamber efendimize yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açılan profesöre tepki gösterdi

09.02.2022 17:22
Diyanet, Peygamber efendimize yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açılan profesöre tepki gösterdi

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Azimli hakkında kitabında Peygamberimiz Hz. Muhammed'e kastı aşan sözler sarf ettiği gerekçesiyle soruşturma açtı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı da Azimli'ye teki göstererek, "Sevgili Peygamberimiz ve babası ile ilgili nezaket ve hürmet sınırlarını aşan bir dil ve kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır. Bu saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz" açıklamasına yer verdi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli, 'Siyeri Farklı Okumak' isimli kitabının önsözünde "Müslümanlar da kendilerine gelen dinin kitabını tahrif etmeseler de, kitabın örnek uygulayıcısı olan Hz. Peygamber'in hayatını örneklik zemininden, örnek alınamayacak bir noktaya taşıyarak bu tahrifi bir ölçüde gerçekleştirmişlerdir" ifadesini kullanmıştı. Azimli'nin bu sözlerine tepkiler peş peşe yükseldi.

ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuya ilişkin Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda, Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin 2008 yılında yayımladığı "Siyeri Farklı Okumak" isimli kitabı hakkında sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar ve iddiaların dikkate alınarak hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

DİYANET: SAYGISIZ VE PERVASIZ TAVRI ŞİDDETLİ KINIYORUZ

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin, Hazreti Muhammet'in yaşamını anlatan kitabında bazı bölümlerin gündeme geldiği bildirildi. Açıklamada, "Açıkça ifade etmek gerekir ki; söz konusu kitapta Sevgili Peygamberimiz ve babası ile ilgili nezaket ve hürmet sınırlarını aşan bir dil ve kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır. Bu saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz. Şüphesiz Sevgili Peygamberimiz temiz ve şerefli bir sülaleye mensuptur. Babası da saygın ve itibar sahibi bir kimsedir. Vehb kızı Amine ile evlendikten sonra çok yaşamamış, yakalandığı bir hastalık sebebiyle Peygamberimizin dünyaya gelişinden birkaç ay önce genç yaşta vefat etmiştir. Bugün, sorumluluk sahibi her Müslümana düşen görev, Hz. Peygamber'in nezih hayatını ve üstün ahlakını başta nesillerimiz olmak üzere insanlığın her ferdine en güzel şekilde tanıtmanın gayesi ve gayreti içinde olmak, inanç ve medeniyet değerlerimizi ele alırken popülist heveslerin esiri olmadan, şuurlu, duyarlı ve aklıselime uygun hareket etmektir" denildi.

"EN KÜÇÜK BİR NEZAKETSİZLİK VE DİKKATSİZLİK YAPILMAMALI"

Farklı olmak adına ilmi gerçeklikten yoksun ve tutarsızlığı açık birtakım marjinal görüşleri öne çıkartarak konuşmanın ve yazmanın, bilgi ahlakı açısından sorunlu ve marazi bir tutum olduğu belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Ayrıca özensiz bir üslup ve saygısız bir tutum, akademik özgürlük ve araştırmacı kişilikle asla izah edilemez. İslam'ın muazzez peygamberini ve onun şahsında İslam'a ait değerleri lekelemeye, gözden düşürmeye yönelik iftiraları ve bilinçli çarpıtmaları ilmi gerçeklermiş gibi ele almak ise, akademik dikkatsizlik ve bilgisizliğin yanı sıra vahim bir feraset ve basiret yoksunluğudur. Hangi niyet ve gerekçeyle olursa olsun, Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili araştırmalarda en küçük bir nezaketsizlik ve dikkatsizlik yapılmamalı, saygı ve sevgiden beslenen bir özenle konuşulmalıdır. Bu bağlamda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi, kullandığı kelimeleri itina ile seçmesi, ilmin ve İslam'ın edep ve nezaketine uygun davranması, mümin olmanın gereğidir."

YORUMLAR
500

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hitit Üniversitesi, Peygamber, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet, Peygamber efendimize yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açılan profesöre tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:44:03. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet, Peygamber efendimize yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açılan profesöre tepki gösterdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement