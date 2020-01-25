Diyanet Radyo KKTC'de yayında - Son Dakika

Diyanet Radyo KKTC'de yayında
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yayın yapan Diyanet Radyo, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayın hayatına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:44 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yayın yapan Diyanet Radyo, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayın hayatına başladı.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne bağlı Din Hizmetleri Müşavirliğinden verilen bilgiye göre, Diyanet Radyo artık KKTC'de dinlenilecek.
Diyanet Radyo'ya KKTC'de 92.6 ve 97.5 frekanslarından ulaşılabilecek. Diyanet Radyo, yurt dışındaki ilk karasal yayınını KKTC'de gerçekleştirmiş oldu.
Son Dakika Barcelona'nın resmi hesabından Elazığ paylaşımı: Geçmiş olsun Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak Buse Varol, ülkenin Elazığ için ağladığı günde kendi fotoğrafını paylaşınca tepki çekti Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu