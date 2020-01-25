Diyanet Radyo KKTC'de yayında - Son Dakika
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Diyanet Radyo KKTC'de yayında

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yayın yapan Diyanet Radyo, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayın hayatına başladı.

Diyanet Radyo KKTC'de yayında, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yayın yapan Diyanet Radyo, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayın hayatına başladı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne bağlı Din Hizmetleri Müşavirliğinden verilen bilgiye göre, Diyanet Radyo artık KKTC'de dinlenilecek.

Diyanet Radyo'ya KKTC'de 92.6 ve 97.5 frekanslarından ulaşılabilecek. Diyanet Radyo, yurt dışındaki ilk karasal yayınını KKTC'de gerçekleştirmiş oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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