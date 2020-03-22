Diyanet: Salgın riskli cenazenin ceset torbası veya tabutla defnedilmesi caizdir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet: Salgın riskli cenazenin ceset torbası veya tabutla defnedilmesi caizdir - Son Dakika

Diyanet: Salgın riskli cenazenin ceset torbası veya tabutla defnedilmesi caizdir

6 saat önce

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının, olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması tercih edilmelidir.

Diyanet: Salgın riskli cenazenin ceset torbası veya tabutla defnedilmesi caizdir, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının, olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması tercih edilmelidir. Cenazelerin, geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir" denildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının nasıl kılınacağı ve defin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair vatandaşlardan gelen sorulara cevap verdi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevapta, cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit olmadığı, hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesinin esas olduğu bildirildi. Cevapta, "Salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının, olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması tercih edilmelidir. Ayrıca hastalığın bulaşmaması için gerekli tedbirler alınmalı, bu bağlamda cenaze namazına iştirak edenler arasında yeterince mesafe bırakılmalıdır. Bu durumda birden fazla cenaze varsa hepsi için tek bir namaz kılınması yeterlidir. Hastalığı bulaştırma riski sebebiyle yetkililerce hemen defnedilmiş olan cenazenin namazı daha sonra kabrine karşı birkaç kişiyle kılınabilir" ifadelerine yer verildi.

'UZAKTAN SU TUTARAK YIKAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR'

Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesinin gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Alınacak bütün bu tedbirlere rağmen cenaze yıkandığı ve usulünce kefenlendiği takdirde bu hastalığın başkalarına da sirayet etme tehlikesi varsa; uzaktan cenaze üzerine su tutularak veya serpilerek yıkama işlemi gerçekleştirilir. Bu uygulamanın da riskli olduğu durumlarda yetkililerin de talimatlarına uyularak koruyucu kıyafetlerle cenazeye teyemmüm aldırılır. Cenazeye teyemmüm yaptırılmasının da hastalığın bulaşması açısından riskli olduğu hallerde zaruret sebebiyle teyemmüm de terkedilir ve o haliyle namazı kılınarak defni sağlanır. Cenazelerin, geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir. Zaruretten kaynaklanan bütün bu uygulamalarda Müslüman kardeşimize karşı son dini vazifemizi yaptığımız bilinci ile hareket edilmelidir."

ANKARA, -


Din İşleri Yüksek Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:48 Kaynak: DHA

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