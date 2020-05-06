Diyanet-Sen Bursa 1 ve 2 No'lu şubelerden meydan açıklaması - Son Dakika
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Diyanet-Sen Bursa 1 ve 2 No'lu şubelerden meydan açıklaması

6 saat önce

Diyanet-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı ve Diyanet-sen Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Kemal Göleç, "15 Temmuz Demokrasi Medyanındaki alanın oldubittiyle vakfın elinden almak istenmesi, Bursalı büyüklere ihanettir" dedi.

Diyanet-Sen Bursa 1 ve 2 No'lu şubelerden meydan açıklaması, System.String[]

Diyanet-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı ve Diyanet-sen Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Kemal Göleç, "15 Temmuz Demokrasi Medyanındaki alanın oldubittiyle vakfın elinden almak istenmesi, Bursalı büyüklere ihanettir" dedi.


15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan Türkiye Diyanet Vakfına ait olan araziye, gençlik merkezi, kitap kafe, aile dini rehberlik bürosu gibi sosyal içerikli alanlar yapılacak olmasını bazı kesimlerin söylemlerle değiştirmeye çalıştığını takip ettiklerini belirten Diyanet-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı ve Diyanet-sen Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Kemal Göleç, "Zamanın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na dayandırılarak 'müftülük söz verdi' şeklindeki haberler yayınlanmakta ve bu büyük camiayı rencide edici bir şekilde ithamlarda bulunulmaktadır. Bu söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iftira ve itham grubu, hangi müftü veya hangi diyanet vakfı yetkilisi söz verdi? sorusuna cevap vermelidir. Yardımsever, kadirşinas Bursa halkının bağışlarıyla alınan bu yeri şimdilerde bir oldubittiyle vakfın elinden almak istenmesi özünde, vakıf kültürümüze ve burayı satın alan, katkı sağlayan Bursalı büyüklerimize ihanet değil midir? 'Meydana katılmasını istiyoruz. Hanlar bölgesinin önü açılsın' gibi savlarla ortaya çıkanlar hangi niyetin kılıfını uyduruyorlar" dedi.


Her zamanda ve zeminde kulağını tersten tutmayı erdem sayanlar, hanlar bölgesine 350 metre uzaklıkta bulunan Türkiye Diyanet Vakfı arazisinden başlamak istemeleri bir akıl tutulması olduğunu belirten başkanlar, "Cumhuriyet Caddesiyle Şehreküstü Meydanına gelinceye kadar, ne kadar binanın olduğunu aziz bursa halkımız gayet iyi bilmektedir. Kaldı ki Kızılay caddesinde tek sıra halinde bulunan binaların yıkılmasıyla tarihi çarşı ve dünyaya mal olmuş ulu Camii'nin çehresi açılacaktır. Dine cephe alanlar doğrudan bu niyetlerini söylemeyip Diyanet İşleri Başkanlığını, onun kurumlarını ve ecdadımızdan günümüze miras kalan örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi itibarsızlaştırma gayretinde olduklarını bu necip milletimiz müşahede etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bizim göz bebeğimiz ve cumhuriyetin en temel kurumudur. Gençlere, aileye, toplumsal ve sosyal içerikli çalışmalar için yapılacak olan bu mekana karşı olumsuz propaganda yapanları tarih not düşmektedir. Diyanet-Sen camiası olarak bu tür bilinçli ve sinsi yapılan saldırıları takip etmekteyiz. Bir nevi algı çalışması olarak da görülen bu tür yaklaşımları kabul etmiyoruz. Gençlerimizin ve aile kurumumuzun dağılma noktasına geldiği şu zor dönemde bu ihtiyacı karşılayacak ve milletimizin hizmetine sunulacak olan bu güzel eserin yapılmasına desteğimiz tamdır" diye konuştu. - BURSA

Diyanet Sen, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 05:28 Kaynak: İHA


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