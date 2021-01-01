Diyanet-Sen'den Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak gösteren gazeteye tepki - Son Dakika

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, bir gazetenin 2021'in ilk gününde Ayasofya'nın ibadete açılmasını 2020 yılının felaketleri arasında sıralayan manşetine tepki gösterdi.

Bir gazetede 2020 yılında yaşanan felaketlerin sıralanması ve Ayasofya'nın ibadete açılmasının da bu felaketler arasında yer alması büyük tepki çekti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Türk milletinin değerleri ile sorunu olan, değer yargılarına, kutsallarına saygısı olmayan bir gazetecilik anlayışı ve zihin yapısının bu milletin sözcüsü olmadığının ortada olduğunu belirtti. Söz konusu manşete tepki gösteren Güldemir, "Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar camiye çevrilmesi ülkemizde ve birçok Müslüman ülkede sevinçle ve mutlulukla karşılandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce Müslüman'ın iştiraki ile yıllar sonra ilk cuma namazı kılındı. O gün milyonlarca vatandaşımız ve dünya Müslümanları fethin sembolü, ecdat emaneti Ayasofya'nın yeniden asli hüviyetine döndürülerek ibadete açılmasından dolayı sevinç gözyaşı döktü, mutluluklarını dile getirdi. Bundan mutlu olmayan yalnızca Hristiyan Avrupa, ABD ve İsrail'di. Bugün görüyoruz ki içimizdeki haçlı zihniyeti de Ayasofya'nın ibadete açılmasını içine sindirememiş ki deprem, sel, korona virüs gibi felaketler ile Ayasofya'nın ibadete açılmasını aynı kategoride zikredebilmiş" ifadelerini kullandı.

Bu zihniyetin geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye'nin ve vatandaşların duygu dünyasından, değerlerinden uzak, hatta bu değerlere düşman olduğunun altını çizen Güldemir, "Bunlar maalesef kendi milletiyle değil, haçlı zihniyetiyle aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyor. Dolayısıyla onların sözcülüğünü yapıyor. Kendi toplumunun değerlerinden bu kadar uzak, bu kadar bihaber bir gazetecilik anlayışına bu millet hak ettiği muameleyi gösterecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA