Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı - Son Dakika

Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile yazılı bir açıklama yapan Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın Din Görevlisi eksenli kutlamasını isteyerek "Bu hafta fedakar din görevlilerimizin toplum açısından öneminin ve...

Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı, System.String[]

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile yazılı bir açıklama yapan Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın Din Görevlisi eksenli kutlamasını isteyerek "Bu hafta fedakar din görevlilerimizin toplum açısından öneminin ve yaşadıkları sıkıntıların dile getirildiği bu konularda farkındalık oluşturulan bir hafta olarak kutlanmalıdır" dedi.

Hafta Amacına uygun olarak kutlanmalı

Başkan Ardahanlı, yapılan araştırmalarda din görevlilerinin bu haftanın amacına uygun şekilde din görevlilerinin sıkıntılarının ele alındığı bir hafta olarak kutlanmasını istediklerini belirterek "Camiyi ve cemaati sevk eden din görevlilerimiz aynı zamanda beşikten mezara hayatın her alanında insanımızın yanındadır. Tüm ömürlerini din hizmetine adayan toplumun önderi konumundaki din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutuluyor daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmeleri için yetkili sendika olarak elimizden gelini yapacağımızı bilmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ardahanlı, mesajında şunları kaydetti;

"Toplumumuzda temel insani ve ahlaki değerlerin yaşamasına, toplumumuzun manen yükselmesine önemli katkılar sağlayan, camilerimizin inşa ve imarında rol alan, dünyevi bir karşılık beklemeden büyük fedakarlıklarda bulunan, samimi davranış ve güler yüzleriyle gönüllerini bütün insanlara açan, hikmet dolu sözleri, dinlendirici hoş sohbetleriyle büyük, küçük herkesin gönlünü kazanan ve görev mahallerinde büyük azim ve gayretle dini hizmetleri en güzel bir şekilde sunmaya gayret eden Din Görevlilerimize karşı son zamanlarda bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yapılan saldırıları kınıyor bu tür haksız saldırıların bir daha yaşanmaması temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Doğumundan Ölüme Hep Halkımızın Yanındayız

Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumumun din hizmeti ve irşat görevini karşılamaktadır. Bir yandan, başta Kur'an Kursları vasıtasıyla yaygın din eğitimi faaliyetleri yürütülmeye çalışılırken, diğer yandan, cami içi ve dışı din hizmetleri gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra, ailede din eğitimi faaliyetlerini desteklemek amacıyla, yetişkin bayanlara yönelik olarak devam ettirilen Kur'an Kursları ile il ve ilçe müftülükleri bünyesinde ailelerin dini konulardaki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Aile ve İrşat ve Rehberlik Büroları faaliyet göstermektedir. Söz konusu faaliyetler müftü, vaiz, Kur'an Kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımlarımız tarafından yerine getirilmektedir.

Bunun yanında din görevlileri doğum, sünnet, nişan, nikah, düğün, yeni doğan çocuklara isim koyma, asker uğurlama vb. hem de kötü günde hastalık, ölüm ve cenaze işlemleri vb. insanların yanında olmaktadırlar. Yani din görevlilerinin hizmet alanı yalnızca camiler değil hastaneler, cezaevleri, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, huzurevlerini de kapsamaktadır."

Filyasyon ekiplerinde görev alan din görevlileri şiddete maruz kalmamalı

Din görevlilerimiz ayrıca, Filyasyon ekiplerince gerçekleştirilen karantina altında olması gerekenlerin denetimi, gözlemlenmesi, bu amaçla kimlik denetimi ve sorgusu yapılması gibi faaliyetlerde de etkin görev almaktadır. Bu görevlileri esnasında hem şiddet hem de bulaşıcı riskleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Çoğu zaman yanlarında polis olmadan ev ev gezerek bu görevi icra etmektedirler. Çeşitli şiddet olayları ile de karşılaşan din görevlilerinin güvenlikleri sağlanmalı ve sağlıklarını korumaya dair tedbirler de alınmalıdır. Filyasyon ekiplerinin görevlerini icra etmesinde kolluk-güvenlik birimlerinin din görevlilerimize refakat etmesini koruyucu giysi ve aparatların tedariki konularında hassas davranılmasını istiyoruz

Kurumdaki 4/B'li Çifte Standardı Biran Önce Son Bulmalı

Başkanlığımızda halen iki tip 4/B Sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Tüm 4/B sözleşmeli personel 3+1 formülü ile kadroya alınmalı ve çalışmalarını müteakip 1 yılın sonunda eşi ister kamuda isterse özel sektörde çalışsın tüm 4/B sözleşmeli personel becayiş ve eş durumu tayininden yararlanmalıdır. Sendika olarak kurum personelimizi sıkıntıya sokan bu uygulamaların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz.

Din Görevlilerinin Eğitimini son derece önemsiyoruz

Sendika olarak din görevlilerinin eğitimini son derece önemsiyoruz. Cami ve İlim temasıyla kutlanan bu yıl ki Camiler ve Din Görevliler Haftası'nın ruhuna uygun olarak ilimlerini artırmak eğitimlerine devam etmek isteyen İlahiyat önlisans mezunu arkadaşlarımızın lisanslarını tamamlamalarına imkan sağlanmalıdır. Bu nedenle İlitam kontenjanlarının bir an önce talebi karşılayacak şekilde yükseltilmesini ve kurum personeline özel kontenjan ayrılmasını istiyoruz.

Örnek Mekan, Örnek İnsan: Cami ve Din Görevlisi

Pandemi sürecinde camilerimiz korona tedbirlerine en çok riayet edilen mekanlar din görevlilerimizde fedakarlıkları ve yaptıkları hizmetlerle örnek insan olmuştur.

Bu vesileyle, ülkemizde metropol şehrinden mezrasına, ilinden ilçesine, yeryüzünün en uzak noktasında görev yapan din gönüllüsü kardeşlerime kadar mescit ve camilerde din hizmetlerinin en güzel şekilde yapılması için fedakarca çalışan, topluma rehberlik ve önderlik eden, ilmi, irfanı ve yaşantısıyla örnek olan, mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını veren bütün kardeşlerimin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyor, ebediyete irtihal edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum." - ERZURUM

Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı - Son Dakika

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