Diyanet-Sen'den cemaatle namaz açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyanet-Sen'den cemaatle namaz açıklaması - Son Dakika

Diyanet-Sen'den cemaatle namaz açıklaması

6 saat önce

Diyanet-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde cemaatle namaza ara verme kararını değerlendirdi.

Diyanet-Sen'den cemaatle namaz açıklaması, System.String[]

Diyanet-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde cemaatle namaza ara verme kararını değerlendirdi.


Şube Başkanı Kemal Göleç, yaptığı açıklamada, "Doğru ve yerinde bir karardır. Ferdi ve toplumsal sağlık düşünüldüğünde kararı destekliyoruz. Camiyle, cemaatla işi olan ya da olmayanların bir kısmından çatlak sesler geliyor. Bu yanlıştır. Durumdan vaziyet çıkarmak ahlaki değildir. Diyanet İşleri Başkanlığımız camileri kapatmadı. Ezan-ı Muhammedi yine okunacak, susmayacak. Beş vakit farz namaz, yine farz. Virüs ölümcül ve şakası yok. Korona virüsün yayıldığı ülkeleri görüyoruz, ölümleri görüyoruz. Bu riski Diyanet elbet göze alamazdı. Devletimiz yapılması gerekeni yerinde ve zamanında haklı olarak yaptı. Maksat, insanlarımızı, insanlığı yaşatma ve en az zayiatla meseleyi çözme arzusudur. Rabbim bir an önce bu vakıadan ibret almayı ve coşkulu kalabalıklarla camilerimizde yeniden saf tutmayı bizlere nasip eylesin. Çatlak seslere lütfen itibar etmeyelim. Devletimizin çalışmalarını destekleyelim" dedi. - BURSA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Sen, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:43 Kaynak: İHA

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