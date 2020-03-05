Diyanet-Sen'den Müftü Turan'a destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet-Sen'den Müftü Turan'a destek - Son Dakika

Diyanet-Sen'den Müftü Turan'a destek

6 saat önce

Diyanet-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, Bursa Müftüsü İzani Turan hakkındaki iddialarla alakalı açıklama yaptı.

Diyanet-Sen'den Müftü Turan'a destek, System.String[]

Diyanet-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, Bursa Müftüsü İzani Turan hakkındaki iddialarla alakalı açıklama yaptı.


Şube Başkanı Göleç, yaptığı açıklamada, "Birtakım çevrelerce Bursa İl Müftümüz İzani Turan hocamız hakkında yazılanlar, çizilenler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu hayal ürünü algı oluşturacak söylemler, ülke insanımızıkutlu yürüşünden geri çeviremeyecektir. Vatan, millet ve dininimiz söz konusu olduğunda bunların dışındaki her şeyi teferruat kabul edip, mesai mefhumu gözetmeksizin birlik, beraberlik ruhu ile çalışan ve bu değerleri sahiplenme uğruna güçlü bir irade ortaya koyan müftümüzün manen ve maddeten, huküken ve ahlaken yanındayız" dedi. - BURSA

Diyanet Sen, İzani Turan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza kesildi
Cezaevinden yeni çıkan genç, ormanlık alanda tartıştığı yengesini vurdu İstanbul'dan Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edilen yolcu uçuş ekibiyle yakın temasta bulunmuş Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:45:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet-Sen'den Müftü Turan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]