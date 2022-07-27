Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

27.07.2022 10:45
Edirne'den kısa kısa

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette yürütülen kurumsal faaliyetler ve çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu arada Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Birol Özcan da Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Terminalde düzenleme çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye gelen misafirleri en güzel şekilde karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını vurgulayan Helvacıoğlu, "Şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Otogar düzen ve disipline kavuşacak, kurallar işleyecek. Heyecanımız, azmimiz ve hizmet sevdamızla birlikte yürümeye devam ediyoruz. Sahada olmaya ve esnafımızla işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güngör Paşaköy'ü ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Paşaköy'ü ziyaret etti.

Köyde incelemelerde bulunan Güngör, köy muhtarı Şaban Bilir'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Güngör, misafirperverliklerden dolayı köy halkına teşekkür etti.

YORUMLAR
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Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü (2) Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü (2) Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Diyanet Sen, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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