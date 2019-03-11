Diyanet-Sen Elazığ Şubesinden Ezana Saygısızlığa Tepki

Diyanet-Sen Elazığ Şubesi tarafından, Taksim'de ezan okunurken ıslık çalanlara tepki gösterildi.

Diyanet-Sen Elazığ Şubesi tarafından, Taksim'de ezan okunurken ıslık çalanlara tepki gösterildi.



Diyanet-Sen Elazığ Şube Başkanı Murat Ergen yaptığı açıklamada;"8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar, yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir fitneye imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır"dedi.



Konuşmasını sürdüren Ergen," Ne yazık ki günümüz dünyasında din düşmanlığı moda haline geldi. Bir takım insanlar din düşmanlığı üzerinden prim yapmaya, kin ve nefretleri kusmaya çalışıyor.Ezan okununca, saygı gereği oturuşunu düzelten bir millete, siz haysiyetsiz insanların ne alkışları ne de ıslıkları kar etmez. Allah'ın laneti mutlaka gelip sizleri bulacaktır.Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden ve inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Bizler saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimlerin tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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