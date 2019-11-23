Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar:

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Balıkesir'de Din Görevlileri ile bir araya gelirken, "CHP'yi milletin kendisine şikayet ediyoruz" dedi.



İl divan toplantısında din görevlilerine seslenen Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Bugün burada CHP'nin yıllarca yaptığının tam tersini yapacağız. CHP'yi bu milletin asli değerlerine şikayet ediyorum. Din görevlilerinin gelişimi için kazanılmış olan bir hakkın iptali için yapılanları net bir şekilde sizlere söylüyorum. Bu ülkenin en büyük muhalefet partisi olan CHP, ülkemizi yıllarca bir yerlere şikayet etmiş olabilir. Biz onların yaptığının tan tersini yapıyoruz ve CHP'yi bu milletin kendisine şikayet ediyoruz. Din görevlileri bu ülkenin manevi zırhıdır. Kardeşliğin nişanesidir. Toplumun nazarında bizi değerlerimizle sorunlu göstermeye çalışanlara karşı tutumumuz ortadadır. Geçmişten bu güne bizi değerlerimizle sorunlu göstermek isteyenler, aslında kendileri ile sorunludur. Din görevlilerinin eğitimini sahada da ilerletmesi, donanım sahibi olması. Kuran ve sünnet ışığında fen ilimleri ile de hasbıhal olması son derece doğal bir durumdur. Bu isteğimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan anlamış ve desteklemiştir. YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç beyefendi anlamış ve desteklemiştir. Aynı desteği muhalefet partilerinden de beklerken böyle bir engelleme ile karşılaşmak bütün din görevlilerini üzmüştür" ifadesini kullandı.



"Bugün biz Balıkesir'de CHP'yi size şikayet ederken Sivas'ta, Siirt'te, Bitlis'te yardımcılarım aynı şikayeti yapmaktadır" diyen Bayraktutar, "81 ilde şikayetimiz sürecektir. Din görevlileri sadece birkaç parti mensubuna hizmet vermiyor. İnsana ve insanlığa hizmet veriyor. Doğal olarak toplumun tamamını kucaklayan bizler böyle bir engeli anlamsız buluyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum. Kendinizi İslamla ve din görevlileri ile sorunlu bir duruma düşürecek tavırlardan vazgeçin. Bu ezan, bu kuran sadece bir kesime çağrıda bulunmuyor. Hepimiz kardeşiz, hepimiz Müslümanız. Bu tarz engellemeler karşısında bizim yapacağımız tek şey sizi din görevlilerine şikayet etmektir. Nasıl olsa onlar bizi desteklemiyor diyerek bizi ötekileştirmek ülkenin tamamının oyuna takip olmamak demektir. Unutmayın bu tavır sandıkta karşılıksız kalmayacaktır. Sizi anlamaya çalışsak dahi sizin ortaya koyduğunuz tavırları görmezden gelmek mümkün değildir. Çok kısa bir süre önce başörtüsü meselesi ile ilgili yaptıkları açıklama hatalarını kabul edecek bir erdem içeriyor, aynı hataları devam ettirmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.



Bayraktutar, "Eş zamanlı açıklamalarla bütün örgütlü yapımıza sizin bu yaptığınız engellemeleri anlattırmayın. Ülke olarak çok fazla derdimiz varken bir de birbirimizle dertlenmeyelim. Ortaya konulanın verimlilik esasına göre fayda sağlayacağını, sınavsız geçişin verimi ve yansıması sadece bir kesim için geçerli olmayacaktır" diye konuştu. - ANKARA