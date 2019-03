Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: "Dinimizi ve İnancımızı Örseleyenlerle Yürümek İstemiyoruz"

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Biz İslam inanç ve esaslarına saygıda kusur etmeyen siyasetçiler istiyoruz.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Biz İslam inanç ve esaslarına saygıda kusur etmeyen siyasetçiler istiyoruz. Türkiye'nin en büyük din görevlileri sendikası olarak geçmişte dinimizi örselemek isteyenlerle, gelecekte dinimize ket vurmak isteyenlerle birlikte yürümeyeceğimizi her defasında dile getirdik" dedi.



Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen olarak erdemliler hareketinin en önemli adımlarını bu zamana kadar sürekli attığını, bundan sonra da atmaya devam edeceğini söyledi. Sendikal çalışmaları ve seçim sürecinde din görevlileri üzerinden yürütülen karalama kampanyaları hakkında açıklamalarda bulunan Bayraktutar, esas meselenin prim yapmak isteyen ve adından söz ettirmek isteyenlerin din görevlilerini hedef olarak seçmesi olduğunu kaydetti. Bayraktutar, bu ülkenin inanç ve değerlerini ötekileştirmek ve bu ülkeyi kafalarındaki din algısına oturtmak isteyenlerin din görevlileri üzerinden pirim arama derdine düşmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti. Neredeyse tamamı Müslüman olan ülkemizde her türlü inanç ve değerlere saygı duyulurken, İslam inancına karşı saygı duyulmamasının son derece üzüntü verici olduğunu belirten Mehmet Bayraktutar, "Değerlerimizi küçümseyenlerin hangi inanca mensup olduğunu kestirememek bir tarafa saygıdan, edepten nasibini alamamış olmaları da başka bir boyuttur" dedi.



"Saygıda kusur etmeyen siyasetçiler istiyoruz"



Seçim öncesi siyaset kurumunun Diyanet camiasına yüklenen tavrını kabul etmediklerini dile getiren Bayraktutar, "Biz İslam inanç ve esaslarına saygıda kusur etmeyen siyasetçiler istiyoruz. Biz Kur'an'ı yaşatan, yaşatmaya kararlı olan insanlarla yol yürümek istiyoruz. Din görevlilerimiz mesleki kurallardan dolayı bu hususta hassas olabilirler ama bizler Türkiye'nin en büyük din görevlileri sendikası olarak geçmişte dinimizi örselemek isteyenlerle, gelecekte dinimize ket vurmak isteyenlerle birlikte yürümeyeceğimizi her defasında dile getirdik" ifadelerini kullandı.



Din görevlilerini kendilerine düşman gören, düşmanlık sebebini de inançlarına bağlayan bazı kesimlerin bu ülke coğrafyasında gereken karşılığı bulamayacağını belirten Bayraktutar "Mayası İslam olanların İslam'a karşı duranlarla yürümeyeceği kesindir. İlla birileri bizim oyumuza talipse, geçmişte yaşattıkları acıları önce kabul edip, bu camiadan özür dilemelidir. 'Oy için her şeyi yaparız' yaklaşımının yerine samimi duygularla 'din' diyen herkesten helallik dilemeleri gerekmektedir" dedi. - ANKARA

