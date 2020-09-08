Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: "Erol Mütercimler tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür... - Son Dakika

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, "Son derece çirkin ve haddi aşan bu açıklamasından dolayı Erol Mütercimler'i kınıyor ve tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, canlı yayında imam hatip lisesi mezunlarını cinsi sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlık ile suçlayan Erol Mütercimler'e tepki göstererek imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet etti. Dün akşam Saynur Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen bir programa konuk olan Erol Mütercimler imam hatip lisesi mezunlarını hedef alarak bu liselerden mezun olanları ahlaksızlık, cinsi sapıklık ve sahtekarlıkla suçladı.

"İmam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet ediyorum"

Mütercimler'in açıklamasına tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir, "'Bu okullardan mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız' sözleri ile nitelemek binlerce mezunu bulunan bir topluluğu haksız yere itham etmek demektir. Son derece çirkin ve haddi aşan bu açıklamasından dolayı Erol Mütercimler'i kınıyor ve tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Akıldan izandan uzak bir açıklamadır"

İmam hatip neslini Akiflerin edebini, Necip Fazılların, Sezai Karakoçların imanlı söylemini ve Mehmet Akif İnan'ın mücadelesini devam ettirecek bir nesil olarak niteleyen Güldemir, "Her toplulukta gayri ahlaki özellikler gösteren insanlar olabiliyor. Birisinin yaptığı yanlış nedeni ile bütün bir topluluğu suçlamak o topluluğa karşı bir linç girişimidir. Tüm imam hatip lisesi mezunları 'ahlaksızdır, sapıktır, tüm dindarlar din istismarcısıdır' gibi toptan insanları suçlamanın ne mantıki, ne de vicdani yanı vardır. Mütercimler'in yaklaşımı suç işleyen herhangi birisi nedeni ile o kişinin mensup olduğu tüm bir şehir halkını o suç ile suçlamakla aynı şeydir. Bunun ne hukukla ne vicdanla ne sosyoloji ile ne psikoloji ile açıklanabilir bir yanı yoktur. Akıldan, izandan uzak bir açıklamadır" şeklinde konuştu.

"Bu bakış açısını değiştirmeliyiz"

Güldemir, toplumda büyük bir kültürel yozlaşma ve ahlaki çöküntü olduğunu belirterek, "İstatistiki olarak değerlendirildiğinde belki de ülkemizde en az suç işleyen kesim imam hatip lisesi mezunlarıdır. Ancak medya ve belirli kesim az sayıda da olsa imam hatip lisesi mezunu ya da dindar kesimden birisinin suç işlemesini özellikle gündemde tutarak hatta bu suçu tüm imam hatip mezunları da işliyor gibi gösterme gayretine girerek tüm imam hatip lisesi mezunlarını suçlayabilmektedir. Yapılan ahlaksızlık veya işlenen suç kim yaparsa yapsın yanlıştır. Biri yaparsa doğru diğeri yaparsa yanlış olmaz. Böyle bir yaklaşım ve bakış açısı son derece sakıncalı ve yanlıştır. Ülke olarak bu bakış açısını değiştirmeliyiz" diye konuştu.

Güldemir ayrıca, gerekli hukuki süreci başlatacaklarını da belirterek Mütercimler hakkında tüm imam hatip lisesi mezunlarını cinsi sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla itham etmesinden dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. - ANKARA