Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: "Erol Mütercimler tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür... - Son Dakika

Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: "Erol Mütercimler tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür...

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, "Son derece çirkin ve haddi aşan bu açıklamasından dolayı Erol Mütercimler'i kınıyor ve tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir:

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, "Son derece çirkin ve haddi aşan bu açıklamasından dolayı Erol Mütercimler'i kınıyor ve tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, canlı yayında imam hatip lisesi mezunlarını cinsi sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlık ile suçlayan Erol Mütercimler'e tepki göstererek imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet etti. Dün akşam Saynur Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen bir programa konuk olan Erol Mütercimler imam hatip lisesi mezunlarını hedef alarak bu liselerden mezun olanları ahlaksızlık, cinsi sapıklık ve sahtekarlıkla suçladı.

"İmam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet ediyorum"

Mütercimler'in açıklamasına tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir, "'Bu okullardan mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız' sözleri ile nitelemek binlerce mezunu bulunan bir topluluğu haksız yere itham etmek demektir. Son derece çirkin ve haddi aşan bu açıklamasından dolayı Erol Mütercimler'i kınıyor ve tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Akıldan izandan uzak bir açıklamadır"

İmam hatip neslini Akiflerin edebini, Necip Fazılların, Sezai Karakoçların imanlı söylemini ve Mehmet Akif İnan'ın mücadelesini devam ettirecek bir nesil olarak niteleyen Güldemir, "Her toplulukta gayri ahlaki özellikler gösteren insanlar olabiliyor. Birisinin yaptığı yanlış nedeni ile bütün bir topluluğu suçlamak o topluluğa karşı bir linç girişimidir. Tüm imam hatip lisesi mezunları 'ahlaksızdır, sapıktır, tüm dindarlar din istismarcısıdır' gibi toptan insanları suçlamanın ne mantıki, ne de vicdani yanı vardır. Mütercimler'in yaklaşımı suç işleyen herhangi birisi nedeni ile o kişinin mensup olduğu tüm bir şehir halkını o suç ile suçlamakla aynı şeydir. Bunun ne hukukla ne vicdanla ne sosyoloji ile ne psikoloji ile açıklanabilir bir yanı yoktur. Akıldan, izandan uzak bir açıklamadır" şeklinde konuştu.

"Bu bakış açısını değiştirmeliyiz"

Güldemir, toplumda büyük bir kültürel yozlaşma ve ahlaki çöküntü olduğunu belirterek, "İstatistiki olarak değerlendirildiğinde belki de ülkemizde en az suç işleyen kesim imam hatip lisesi mezunlarıdır. Ancak medya ve belirli kesim az sayıda da olsa imam hatip lisesi mezunu ya da dindar kesimden birisinin suç işlemesini özellikle gündemde tutarak hatta bu suçu tüm imam hatip mezunları da işliyor gibi gösterme gayretine girerek tüm imam hatip lisesi mezunlarını suçlayabilmektedir. Yapılan ahlaksızlık veya işlenen suç kim yaparsa yapsın yanlıştır. Biri yaparsa doğru diğeri yaparsa yanlış olmaz. Böyle bir yaklaşım ve bakış açısı son derece sakıncalı ve yanlıştır. Ülke olarak bu bakış açısını değiştirmeliyiz" diye konuştu.

Güldemir ayrıca, gerekli hukuki süreci başlatacaklarını da belirterek Mütercimler hakkında tüm imam hatip lisesi mezunlarını cinsi sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla itham etmesinden dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. - ANKARA

Erol Mütercimler, Diyanet Sen, İmam Hatip, Psycho, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 17:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: 'Erol Mütercimler tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Nikola Kalinic hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı Koronavirüsün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik Filaret'in testi pozitif çıktı İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi 11'ine seçildi Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Napoli, City'ye gitmeye hazırlanan Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz         
19:47
Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti         
17:06
Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı         
16:55
Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi         
16:49
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü         
15:54
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir         
10:14
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 00:18:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: "Erol Mütercimler tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei