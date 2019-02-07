Diyanet-Sen Genel Merkezi 3600 Ek Gösterge ile İlgili Yazılı Basın Açıklaması Yayınladı

Diyanet-Sen Genel Merkezinden yapılan açıklamada; sosyal medya üzerinden yapılan algının art niyet ve itibarsızlaştırma niyeti taşıdığını belirterek "3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların sürdürülmekte ve sonuçlanmış bir karara henüz ulaşmamışken bu hususa tepki verilmişçesine genel...

Diyanet-Sen Genel Merkezinden yapılan açıklamada; sosyal medya üzerinden yapılan algının art niyet ve itibarsızlaştırma niyeti taşıdığını belirterek "3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların sürdürülmekte ve sonuçlanmış bir karara henüz ulaşmamışken bu hususa tepki verilmişçesine genel merkez yönetiminin imzasını taşıyarak sosyal medyada mesaj yayınlamak, algı ve argüman oluşturmak art niyet ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir şey değildir" dedi.



Açıklamada Diyanet-Sen'in uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı, Cumhurbaşkanının müjdelediği 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle bildirdi; "Bu konu ile ilgili sonuçlanmış herhangi bir mevzu söz konusu değilken, meselenin sonuçlandığını dile getirerek sendikamız tarafından tepkiyle karşılanmış tarzda mesajlar yayınlamak tamamen art niyet taşımaktadır. Diyanet-Sen 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarını sürdürülmekte ve sonuçlanmış bir karara henüz ulaşmamışken bu hususa tepki verilmişçesine genel merkez yönetimimizin imzasını taşıyarak sosyal medyada mesaj yayınlamak, algı ve argüman oluşturmak art niyet ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir şey değildir."



Sendika olarak geçmiş yıllarda mücadelesi verilen sınavsız geçiş için son sözün Diyanet-Sen Genel Merkezimizin resmi sayfasında ilan edilmediği müddetçe hiç bir söylem genel merkezin dili ve üslubumuz olmadığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "3600 ek gösterge ile ilgili bu uyarımızı yineleyerek son sözün henüz söylenmediğini, ısrarlı çalışmalarımızın sürdüğünü, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi din görevlilerinin bu müjdeyi beklediğini, sonucun çok yakın bir zamanda arzu edilecek şekilde olacağını dile getirmekteyiz. Bu söylem ve çalışmaların aksine hiç bir liderimizin de konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış, söz konusu çalışmanın hassasiyeti gözetilerek süreç işlemektedir. Değerli din görevlilerimizden istirhamımız resmi internet sayfamızdan yayınlanmadığı müddetçe hiç bir cümlenin, söylemin gerçeklik payı olmadığı bilinmelidir ki yönetim kadememizdeki hiç bir başkan ve başkan yardımcımız bu hususla ilgili sosyal medya araçları üzerinden bir açıklama yapmamıştır. İtibar suikastleriyle yapılmak istenen söz konusu mücadelenin akamete uğratılması için sendikamız dışından ve mücadelemize zarar vermek isteyenler tarafından kurgulanmıştır." - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Selvi Kılıçdaroğlu Ameliyat Edildi

Danla Bilic, Estetik Yaptırmadığını Söyleyince Alay Konusu Oldu

Şahan Gökbakar, Ebru Gündeş Taklidiyle Kırdı Geçirdi