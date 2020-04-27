Diyanet-Sen Kütahya Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek - Son Dakika

Diyanet-Sen Kütahya Şubesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi.

Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'nin en köklü ve saygın kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Dün olduğu gibi bugün de Erbaş'ın yanında oldukları vurgulayan Koçaçoban, şunları kaydetti:

"Diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduğumuzu tek dil ve söylemle dünyaya haykırıyoruz. Kurumumuzun saygıdeğer başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde İslam'ın en temel yasaklarından biri olan zina ve eşcinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından suç duyurusunda bulunulmasını kınıyor, Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."